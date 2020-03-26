Челябинск, 26 марта 2020, 19:17 — REGNUM Челябинский минздрав должен обеспечить всю необходимую медпомощь гражданам, пострадавшим при взрыве и пожаре в Магнитогорске. Такую задачу поставил губернатор Алексей Текслер.
Областному минсоцотношений поручено оказать пострадавшим необходимую социальную поддержку.
Как сообщало ИА REGNUM, ЧП возникло 26 марта. Два человека погибли. Произошедший после взрыва пожар был локализован.
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