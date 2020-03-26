Магнитогорск, Челябинская область, , 19:11 — REGNUM В Магнитогорске после взрыва в жилом доме на улице Доменщиков и последующего пожара эвакуированы жильцы двух подъездов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

Главе региона Алексею Текслеру доложили о ЧП глава областного управления МЧС Юрий Буренко и мэр Магнитогорска Сергей Бердников. Сообщение о произошедшем поступило на пульт в 19:37 по местному времени. Огонь переметнулся на другие этажи.

Пожар локализован. Текслер поручил Бердникову начать работу по выявлению числа пострадавших, организации и организовать пункты временного размещения людей. Кроме того, вместе с полицией нужно обеспечить охрану имущества жильцов дома.

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