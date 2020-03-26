Москва, , 19:16 — REGNUM Скандал с заявлением о наличии у него коронавируса устроил мужчина-водитель в приёмной Московской административной дорожной инспекции (МАДИ). Об этом 26 марта сообщила пресс-служба МАДИ.

Как пояснили в пресс-службе, мужчина явился в приёмную МАДИ и в агрессивной форме заявил о своём заболевании коронавирусом, обвинив в заражении им инспекторов. Сотрудники приёмной вызвали мужчине бригаду скорой помощи и наряд полиции.

Медики осмотрели посетителя, его диагноз не подтвердился. Полиция начала проверку обстоятельств произошедшего. В отношении гражданина могут возбудить уголовное дело по статье о хулиганстве.

Уточняется, что у посетителя ранее был эвакуирован на штрафстоянку автомобиль за нарушение правил дорожного движения. По информации МАДИ, водитель припарковал автомобиль под знаком, запрещающим остановку.

Ранее ИА REGNUM сообщало о приостановке МВД РФ и подразделениями системы МВД личного приёма граждан в связи с угрозой распространения коронавируса.

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