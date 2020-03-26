Санкт-Петербург, , 18:43 — REGNUM В Петродворцовом районе Петербурга на территории бывшего авторемонтного завода горят три ангара с деревянными досками. Пожару присвоен третий номер сложности из-за угрозы распространения пламени. Об этом в четверг, 26 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о возгорании в поселке Мартышкино в Петродворцовом районе Петербурга поступило на пульт дежурного в 17:16 мск. Выехавшие на место спасатели обнаружили на территории бывшего авторемонтного завода по улице Мира, 1 три горящих ангара 10×30 м. Общая площадь возгорания составляет 500 кв.м.

В 18:10 пожару был присвоен третий номер сложности из-за угрозы распространения пламени и большой горючей нагрузки: внутри ангаров находятся деревянные доски.

«Площадь горения 500 кв. м. На месте работает 15 единиц техники и 60 чел личного состава», — отметили в ведомстве.