Магнитогорск, Челябинская область, , 18:25 — REGNUM В пострадавшей от взрыва пятиэтажке в Магнитогорске погибли люди. Об этом журналистам сообщили в экстренных службах Челябинской области.

Погибшими оказались два человека. Более десяти были эвакуированы.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв произошёл вечером 26 марта. После него начался пожар. Огонь охватил несколько квартир.

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