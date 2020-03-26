Магнитогорск, Челябинская область, , 18:19 — REGNUM Пожар в жилом доме Магнитогорска мог произойти после хлопка газа. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Огнём было охвачено несколько квартир. Сведений о пострадавших и погибших пока нет. Часть жильцов эвакуированы.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв произошёл вечером 26 марта.

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