В магнитогорской многоэтажке взорвался газ и произошёл пожар
Магнитогорск, Челябинская область,
26 марта 2020, 18:19 — REGNUM Пожар в жилом доме Магнитогорска мог произойти после хлопка газа. Об этом сообщает областное управление МЧС.
Огнём было охвачено несколько квартир. Сведений о пострадавших и погибших пока нет. Часть жильцов эвакуированы.
Как сообщало ИА REGNUM, взрыв произошёл вечером 26 марта.
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История вопроса
К началу 2019 года в России было газифицировано около 44 млн квартир или 2/3 жилого фонда.
Ежегодно в России происходит около 20 аварий, связанных с взрывом бытового газа. В последние годы частота взрывов нарастает.
Среди причин взрывов – техническая неисправность газового оборудования, а также ошибки или невнимательность людей. Подавляющее число инцидентов с газом вызвано нарушением правил эксплуатации оборудования.
В связи с этим руководство России может принять решение «оборудовать дома при капремонте специальными автоматизированными системами. Техника должна оповещать о высокой концентрации бытового газа в квартире аварийно-диспетчерскую службу, автоматически дистанционно перекрыть подачу газа, открыть аварийные вентиляционные люки или включить дополнительную вентиляцию».