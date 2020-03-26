Магнитогорск, Челябинская область, , 18:20 — REGNUM Хлопок газа, по предварительным данным, произошёл в жилом пятиэтажном доме в городе Магнитогорске Челябинской области. Об этом 26 марта сообщило местное издание «Магнитогорский рабочий».

Сильный хлопок с последующим возгоранием произошёл около 19:30 по местному времени в жилом доме на улице Доменщиков.

На фотографиях и видеозаписях очевидцев, выложенных в социальные сети, можно увидеть горение в двух квартирах на двух этажах жилого дома. По неподтверждённой информации, произошёл хлопок бытового газа в третьем подъезде жилого дома.

Официальной информации по факту произошедшего пока не поступало, данные о возможных пострадавших уточняются.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале в многоэтажке произошёл взрыв