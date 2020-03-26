Магнитогорск, Челябинская область, 26 марта 2020, 18:09 — REGNUM В Магнитогорске произошёл взрыв в одной из многоэтажек. Об этом пишут СМИ.

По данным 74.ru, взорвалось на улице Доменщиков. Начался пожар.

Официальных комментариев пока нет.

Читайте развитие сюжета: В магнитогорской многоэтажке взорвался газ и произошёл пожар