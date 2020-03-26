Москва, , 17:46 — REGNUM Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 1 году 6 месяцам колонии общего режима 33-летнего жителя Дагестана Ризвана Магомедова за попытку сбыта фальшивых денег, сообщается на официальном сайте прокуратуры Москвы.

Следствие установило, что Магомедов, вступив в сговор с соучастником, дело которого вынесено в отдельное производство, приобрел у него 55 поддельных купюр номиналом 500 евро каждая.

После этого Магомедов сбыл сотруднику правоохранительных органов, действовавшему под прикрытием, пять поддельных купюр, а через несколько дней еще 50 купюр. Общая сумма составила 27,5 тыс. евро.

Магомедов был осужден по ч. 1 ст. 186 УК РФ («Хранение и перевозка в целях сбыта заведомо поддельной иностранной валюты»).