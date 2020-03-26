Азовский район, Ростовская область, , 17:25 — REGNUM В Ростовской области загорелся камыш. По предварительной информации, площадь пожара составляет 500 кв. метров, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 26 марта.

Ландшафтный пожар произошёл на хуторе Усть-Койсуг Азовского района. Несколько очагов огня находятся в районе садоводческого товарищества «Ягодка». К месту происшествия прибыло шесть единиц техники и 16 человек.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 25 марта, в Аксайском районе огнеборцы потушили травяной пожар на площади 1 тыс. кв. метров.

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