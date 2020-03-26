Данков, Липецкая область, , 17:01 — REGNUM В Дансковском районе Липецкой области на предприятии по производству деревянных поддонов 26 марта произошёл пожар. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Возгорание произошло на открытой площадке завода «ДримВуд», расположенного в особой экономической зоне «Данков». Была опасность, что огнь распространится, а складские помещения. Пожар был локализован на площади 800 квадратных метров.

По предварительной информации, пострадали два человека. Они госпитализированы.