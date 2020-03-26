Рязань, , 16:57 — REGNUM Два частных дома и три хозяйственных строения сгорели 26 марта в Московском районе Рязани. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании жилых домов на 4-м Дягилевском проезде поступило в дежурную смену в 15:09. Локализовать пожар удалось в 16:23, его площадь 400 кв. м. На месте происшествия работают семь пожарных автомобилей, 30 человек личного состава, спасатели проливают и разбирают конструкции.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.