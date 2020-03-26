Липецк, , 16:57 — REGNUM Два человека пострадали при крупном пожаре в производственной зоне в Липецкой области. Об этом 26 марта сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила в 14:28, пожар произошёл на территории завода «ДримВуд» в городе Данков. Произошло горение деревянных поддонов на открытой площадке, площадь возгорания составила около 1000 кв. метров.

По предварительным данным, в результате возгорания от отравления продуктами горения пострадали два человека, они доставлены в медучреждения. К ликвидации пожара были привлечены 17 человек и семь единиц техники. Ликвидация открытого горения объявлена в 16:05 мск.

Причина и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

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