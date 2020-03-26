Ярославль, , 16:32 — REGNUM Ярославская ГИБДД установила водителя, отказавшегося пропустить скорую помощь с больным ребенком 24 марта на улице Звездной в Ярославле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УВД России по Ярославской области.

УМВД России по Ярославской области

«Сотрудниками ГИБДД установлен водитель автомобиля «Хендай» мужчина 1986 года рождения. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ за непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД России по Ярославской области.

Наказание для водителя, если его вина будет подтверждена, определит суд. Он может быть оштрафован на сумму от трех тысяч до пяти тысяч рублей или лишен прав на срок от трех месяцев до одного года.

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