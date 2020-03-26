Пенза, , 16:34 — REGNUM Ещё у троих жителей Пензы тест-системы подтвердили заражение коронавирусом. Госпитализированы граждане в возрасте 59, 70 и 77 лет, сообщила руководитель пресс-службы губернатора Пензенской области Дина Черемушкина в своем telegram-канале.

Инфицированные выявлены среди контактных лиц второй пациентки с коронавирусом (женщина 77 лет). Анализы направлены для подтверждения в референс-центр.

Находятся под наблюдением всего 1394 человека. Снято с наблюдения 300 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, женщина 77 лет, у которой ранее было выявлено наличие новой коронавирусной инфекции, проходит лечение без применения аппарата ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких).

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