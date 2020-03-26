Москва, 26 марта 2020, 16:27 — REGNUM Сотрудники полиции в Подмосковье задержали 41-летнего водителя, в чьем автомобиле было обнаружено 497 граммов героина, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России.
«При досмотре салона автомобиля сотрудники полиции обнаружили и изъяли полиэтиленовый сверток черного цвета с порошкообразным веществом», — говорится в информации.
Экспертиза установила, что изъятое вещество является героином.
Следствие возбудило уголовное дело по ст. ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).