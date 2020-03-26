Уфа, , 16:09 — REGNUM 50 улиц в Уфе могут попасть в зону возможного подтопления. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

По сообщению пресс-службы ведомства, при прогнозируемых уровнях подъема воды в реках в зону возможного подтопления попадают 312 жилых домов расположенных на территории Демского, Калининского, Кировского, Ленинского и Орджоникидзевского районов города. В них проживают более трех тысяч человек.

Помимо этого, может произойти перелив дороги в поселок Козарез, коттеджный поселок «Чернозерский кордон» и СОК «Биатлон».

Сообщается, что согласно прогнозу ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в столице Башкирии в текущем году на реке Белая ожидается максимальный уровень подъема воды на уровень 700−800 см. Это показатель на реке Уфа (в районе мкр. Шакша) составит 750−850 см, а на реке Дема (в районе Бочкарева) — 570−670 см.

Отмечается, что территории Октябрьского и Советского районов при этих уровнях воды в зону подтопления не попадают.

Сообщается, что всего в городе создано 25 противопаводковых штабов, 57 пунктов временного размещения общей вместимостью около 6500 человек и 11 наблюдательных постов.

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