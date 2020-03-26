Волгодонск, Ростовская область, , 15:55 — REGNUM В Ростовской области в отношении бухгалтера детского сада «Тополёк» в Волгодонске возбуждено уголовное дело. Женщину подозревают в хищении почти 13 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Согласно материалам прокурорской проверки, главный бухгалтер дошкольного учреждения регулярно перечисляла себе средства, которые должны были поступить во внебюджетные фонды. За три года похищено свыше 12,8 млн рублей. В отношении бывшей сотрудницы детсада возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

ИА REGNUM ранее сообщало, что в феврале 2020 года стало известно о подобном преступлении, которое совершила бухгалтер детского сада в Ростове-на-Дону. Женщина перечислила себе зарплату сотрудников дошкольного учреждения в размере 84 тыс. рублей.

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