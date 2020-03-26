Ростов-на-Дону, , 15:25 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника новочеркасского отдела ГИБДД. Его подозревают в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 26 марта.

Как полагают следователи, руководитель отдела дорожной полиции получил деньги от своего подчинённого. Мзда предназначалась за общее покровительство и попустительство по службе. Сумма взятки не уточняется.

ИА REGNUM ранее сообщало, что начальник отдела ГИБДД в Новочеркасске был задержан 25 марта сотрудниками ФСБ. В региональном управлении МВД России планируется провести служебную проверку.

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