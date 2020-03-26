Ярославль, , 15:21 — REGNUM В Ярославской области появилось еще два пациента с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает региональный оперативный штаб со ссылкой на Роспотребнадзор.

Департамент здравоохранения Ярославской области

«По данным регионального Роспотребнадзора, в Ярославской области на 26 марта один пациент с подтвержденным анализом на коронавирус и у троих жителей региона сомнительный анализ. Список всех лиц, с которыми контактировали эти граждане есть и сейчас отрабатывается сотрудниками Роспотребнадзора совместно с медиками», — сообщили в штабе.

Ранее было известно об одном заболевшем и одном человеке с неподтвержденным диагнозом. Пациенты с сомнительными анализами помещены в инфекционную больницу.

«Всего за прошедшие сутки лабораторно обследованы 355 человек — региональному управлению Роспотребнадзора удалось почти вдвое увеличить количество сделанных анализов. В режиме изоляции находится 2344 человека, из них 2287 граждане Российской Федерации, 3 гражданина КНР, 54 граждан других государств», — сообщили в штабе.

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