Москва, , 15:19 — REGNUM Басманный суд Москвы продлил до 7 июня арест четырем экс-сотрудникам полиции по делу журналиста Ивана Голунова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Под стражей останутся экс-полицейские: Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Игорь Ляховец.

Пятый фигурант Денис Коновалов дал показания против своего экс-руководителя Ляховца и был переведён под домашний арест.

Как сообщало ИА REGNUM пятерым экс-сотрудникам столичного отдела УВД по ЗАО выдвинуты обвинения в совершении преступлений предусмотренных п. п. «а, б, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), ч. 3 ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности»), ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение наркотиков»).

Иван Голунов был задержан летом 2019. Сотрудниками полиции ему были выдвинуты обвинения в производстве и сбыте наркотиков. Позднее все обвинения с Голунова были сняты, а против сотрудников полиции, арестовавших его, возбудили уголовные дела.