Самара, , 15:04 — REGNUM 600 миллионов рублей дополнительно направлено из бюджета Самарской области на зарплаты врачам. Об этом 26 марта сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, заявление которого обнародовано на сайте регионального правительства.

По его словам, это в первую очередь является поддержкой врачей скорой помощи и первичного звена. Кроме этого, в области специальным решением были установлены надбавки за особый режим работы для врачей-инфекционистов, работающих с зараженными коронавирусом пациентами.

Дмитрий Азаров также сообщил о том, что в самое ближайшее время встретится с врачами и выяснит, какое дополнительное оборудование и расходные материалы необходимы лечебным учреждениям.

По его словам, крайне необходимо узнать мнение врачей, ведь они знают о потребностях лучше других.

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