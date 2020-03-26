Нур-Султан, , 14:50 — REGNUM Мужчина в Нур-Султане подозревается в подготовке теракта не территории города, сообщили 26 марта в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

Спецслужбы задержали злоумышленника, который, по данным КНБ, является сторонником террористической организации ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Во время следствия у него изъято взрывное устройство с поражающими элементами.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям 25 и 255 УК Казахстана («Приготовление к акту терроризма»).

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта в Алма-Ате сотрудники КНБ задержали члена экстремистской организации. Отмечается, что мужчина планировал совершить теракт на территории Казахстана во время празднования Навруза.

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