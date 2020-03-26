Анкара, , 14:54 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали двух членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время двух спец операций в юго-восточных провинциях страны, об этом 26 марта сообщает Anadolu Ajansi.

Один повстанец был задержан в провинции Мадина, когда находился в доме своих родителей, как отмечают журналисты, он оказывал сопротивление турецкой агрессии в Сирии. Второй член РПК был арестован в провинции Батман.

В ходе рейдов силовики изъяли оборудование и документы повстанцев, в том числе цифровые носители информации.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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