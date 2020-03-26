Красноярск, , 14:40 — REGNUM Прибывшие из-за границы жители Красноярского края уклоняются от домашней самоизоляции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, в ходе проверок правоохранители выявили 190 подобных случаев.

«По данным фактам собраны материалы, составлены административные протоколы. Все нарушители будут привлечены к административной ответственности», — отметили в ведомстве.

Всего на домашнем карантине в регионе находится до 8 тыс. человек. Они не имеют права уходить из дома даже на короткое время. В том числе им нельзя выходить на лестничную площадку, ходить в магазин за продуктами или лекарствами, выносить мусор и так далее.

Напомним, за прошедшие сутки в крае подтвердили ещё три случая коронавирусной инфекции. Как сообщало ИА REGNUM, это люди из близкого круга контактов ранее заболевшего, вернувшегося из Австрии.

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