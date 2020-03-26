Самара, , 14:43 — REGNUM Зараженная коронавирусом женщина вернулась в Самару из Таиланда. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, 26 марта в Самаре было зарегистрировано два случая заражения новым коронавирусом. Одна инфицированная женщина вернулась из Таиланда, второй случай был выявлен специалистами при обследовании круга контактных лиц.

Отмечается, что по состоянию на 26.03.2020 года в Самарской области зарегистрировано 12 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Результаты подтверждены в установленном порядке.

Все зараженные госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. Специалисты уже определили близкий круг контактов. Контактные лица находятся под наблюдением у специалистов. У них взяты соответствующие анализы.

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