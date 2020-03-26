Сургутский район, Югра, , 14:16 — REGNUM В Югре проводится проверка по факту гибели пенсионерки в результате пожара в Сургутском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Установлено, что рано утром 26 марта в Сургутском районе в одном из дачных жилых домов в садоводческом кооперативе «Победит-1» случился пожар. В ходе его тушения в одной из комнат дома обнаружено тело 62-летней женщины без внешних признаков насильственной смерти. В ходе пожара также пострадал 68-летний мужчина. Его госпитализировали.

Следователи осматривают место происшествия, опрашиваются очевидцы, устанавливается причина пожара.