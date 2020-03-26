Омск, , 14:15 — REGNUM Пенсионер из Омска обвиняется в убийстве ранее незнакомого мужчины. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 марта в следственном управлении СКР по Омской области.

Преступление произошло утром 17 марта в ларьке горячего питания на проспекте Мира. Подозреваемого задержали на следующий день. Им оказался 62-летний ранее неоднократно судимый мужчина.

По версии следствия, злоумышленник пришёл в киоск и стал требовать продать ему бутылку водки. Продавец ответил, что спиртное не продаётся. Пенсионер не отреагировал. Тогда в конфликт вмешался 46-летний покупатель. Мужчина выгнал пенсионера.

Подозреваемый сбегал домой и вернулся в киоск с раскладным ножом. Он нанёс покупателю несколько ударов по лицу и телу. Злоумышленник скрылся с места преступления, потерпевший скончался в больнице.

Возбуждено и расследуется уголовное дело об убийстве. Пенсионер заключён под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух девушек и женщины в 2005 году.

Читайте также: В Москве спустя 15 лет задержали подозреваемого в тройном убийстве