Москва, , 13:41 — REGNUM По итогам дополнительной проверки получены новые сведения о наличии у экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, обвиняемого в получении крупной взятки, его родственников и друзей имущества на общую сумму 370 млн рублей. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

В частности, выявлено 33 объекта недвижимости и 11 транспортных средств.

Ведомство обратилось с иском в суд с требованием об обращении в доход государства имущества, подтверждение приобретения которого на законные доходы не представлено.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов был задержан 13 апреля 2017 года. Уголовное дело в отношении него было возбуждено сразу по трём статьям УК РФ. Его обвинили в даче и получении взятки, а также посредничестве во взяточничестве. Кроме Маркелова, фигурантами по делу проходят глава компании «Телекомпания 12 регион» Наталия Кожанова и бывший депутат Госсобрания республики, учредитель птицефабрики «Акашевская» Николай Криваш. В одно производство с делом Маркелова объединено дело экс-главы минсельхоза республики Ираиды Долгушевой. Следствие полагает, что Маркелов через главу компании получил от Криваша взятку в размере 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Она, как полагает следствие, предоставляла заведомо ложную информацию от минсельхоза республики в интересах Криваша, что позволило Маркелову получить взятку в особо крупном размере. Ни один из обвиняемых не признают вину.

На заседании 27 декабря суд продлил арест Кожановой, Долгушевой и Маркелова до 4 апреля 2020 года.

При этом в феврале 2019 года Генпрокуратура обращалась с иском об изъятии имущества Маркелова, общая стоимость которого оценивалась в 1,5 млрд рублей. В целом в доход государства в ноябре прошлого года обращено имущество общей стоимостью около 2,2 млрд рублей.