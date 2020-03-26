Меленковский район, Владимирская область, , 13:37 — REGNUM В Меленковском районе Владимирской области в деревне Анохина 26 марта травяной пожар перекинулся на несколько домов. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба МЧС.

Спасатели получили сообщение о возгорании сухой растительности, но, прибыв на место, обнаружили, что загорелись восемь домов. Пять из них были нежилыми. Пожарные локализовали пожар на площади 500 квадратных метров и не дали огню распространиться на другие дома.

Пострадавших нет, эвакуация людей не потребовалась. Всего в деревне 47 домов, из них только 11 — жилые. В населённом пункте проживает 21 человек.