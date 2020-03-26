Дамаск, , 13:38 — REGNUM Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» пятерых членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на территории Сирии, об этом 26 марта сообщается на официальной странице министерства обороны страны в Twitter.

«Пятеро террористов РПК, готовивших нападение в зоне действия спецоперации «Щит Евфрата», были успешно нейтрализованы нашими героическими бойцами», — говорится в заявлении.

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными в качестве эвфемизма, за которым скрывается убийство противника.

Напомним, турецкие военные осуществляют ряд операций на территории Сирии против курдских повстанцев, целью боевых действий является прекращение деятельности членов РПК у турецкой границы.

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