Уфа, , 13:25 — REGNUM 11-летняя девочка погибла после ската на нее бревен в Башкирии. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, несчастный случай произошел вечером 25 марта текущего года около села Урман Иглинского района. Дети играли на площадке рядом со сложенными и незакрепленными бревнами, которые принадлежали предпринимателю.

В это время произошел скат бревен. В результате 11-летняя девочка получила телесные повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.

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