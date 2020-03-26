Москва, , 13:14 — REGNUM Сотрудники полиции в Москве задержали 34-летнего безработного, обвиняемого в грабеже, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

Ранее в полицию поступило заявление от 47-летней жительницы столицы. По ее словам, неизвестный мужчина выхватил у нее сумку, в которой находились документы, кошелек и телефон, после чего скрылся в неизвестном направлении.

«Установлено, что подозреваемый, выйдя из метро, следовал за женщиной вдоль Зеленого проспекта до ее дома, где совершил противоправное деяние. Убегая с места преступления, злоумышленник выбросил сумку потерпевшей, взяв ее личные вещи. Похищенное изъято и возвращено владелице», — сообщается в релизе.

Следствие возбудило уголовное дело по ст. 161 УК РФ («Грабеж»).