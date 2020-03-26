Минск, , 13:07 — REGNUM В Могилёвской области Белоруссии 25 марта на полигоне под Осиповичами произошло возгорание транспортно-заряжающей машины одного из подразделений белоруской армии, выполнявшего учебно-боевые задачи в ходе полевого выхода. Об этом сегодня, 26 марта проинформировала пресс-служба Минобороны республики.«Двое военнослужащих получили ожоги разной степени тяжести. Военнослужащие госпитализированы. Комиссия Министерства обороны устанавливает причины возгорания», — сказано в кратком официальном сообщении.

Как обычно в подобных случаях, первыми об инциденте сообщили белорусские телеграм-каналы при полном замалчивании инцидента «Белтелерадиокомпанией» и другими государственными СМИ. В частности, 25 марта ТГ-канал «Папаратор» проинформировал: «Нам только что сообщили, что прямо сейчас силами МВД и МЧС проводится эвакуация жителей деревни Поплавы в Осиповичском районе. Нам рассказали о возможной причине: неподалеку на полигоне горит армейская машина, перевозившая снаряды для РСЗО «Ураган». Пострадал человек: у военнослужащего до 50 процентов ожогов тела, полученных при попытке потушить технику. Территория оцеплена. Вероятно потому, что не все боеприпасы, имевшиеся на машине в момент ЧП, разорвались».