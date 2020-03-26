Москва, , 12:35 — REGNUM В Чёрном море продолжаются поиски пилота российского истребителя Су-27, который накануне пропал с радаров. Проведение поисково-спасательной операции осложняет шторм. По данным экстренных служб, сейчас в районе ЧП порывы ветра достигают 25 м/в, а волны — трёх метров.

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В операции участвуют шесть кораблей ВМФ и береговой охраны, два спасательных буксира и авиация, сообщает ОТР. Поиски ведутся в трёх районах акватории моря общей площадью 350 кв. миль.

«Информация о зарегистрированном поисковыми службами сигнале радиомаяка в новом районе в результате доразведки места предполагаемого нахождения аварийно-спасательного буя самолёта Су-27 не подтвердилась», — заявил представитель Минобороны РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, истребитель Су-27, принадлежащий Военно-космическим силам (ВКС) России, пропал с радаров над акваторией Чёрного моря в районе Феодосии в Крыму вечером 25 марта. По предварительным данным, он потерпел крушение в ходе плановых полётов. На поиски и спасение пилота Су-27 были направлены самолёт Ан-26 и вертолёт Ми-8, а также противолодочный корабль Черноморского флота и гражданские корабли, которые были недалеко от места ЧП.