Калуга, , 14:17 — REGNUM В Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении оперуполномоченного территориального органа внутренних дел. Полицейский подозревается в получении взятки в размере 100 тысяч рублей, сообщили 26 марта корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, сотрудник полиции за взятку скрыл факт кражи, совершённой местным жителем, и не принял мер, чтобы привлечь его к уголовной ответственности. В настоящее время полицейский задержан. Следствие инициирует вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Одновременно в отношении сотрудника полиции назначена служебная проверка, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о его увольнении.

Преступление было выявлено оперативниками подразделения собственной безопасности УМВД России по Калужской области во взаимодействии с региональным управлением ФСБ России.

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