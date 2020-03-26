Москва, , 12:32 — REGNUM Сведения о получении сигнала аварийно-спасательного буя упавшего в Чёрное море самолета Су-27 не подтвердились. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Указано, что речь идёт о сигнале, предположительно, зарегистрированном «в новом районе в результате доразведки места» предполагаемого нахождения аварийного маяка.

Ранее в Росморречфлоте сообщили об активности радиомаяка в акватории Чёрного моря. Отмечалось, что сигналы мог подать выживший пилот истребителя.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 25 марта в районе Феодосии в Крыму с радаров исчез истребитель Су-27 ВКС России. Он выполнял плановый полёт и, предположительно, упал в Чёрное море.

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