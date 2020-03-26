Уфа, , 12:26 — REGNUM Многие социальные проекты будут остановлены в Башкирии из-за коронавируса. Об этом 26 марта сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

По его словам, в настоящее время идет работа по внесению изменений в республиканский бюджет на 2020 и последующие годы. При этом многие социальные проекты, и в первую очередь стройки, будут остановлены.

Глава республики выразил надежду на то, что такая приостановка будет осуществлена на небольшой период времени.

«Мы сейчас готовим резервы для сложных времен», — сообщил Радий Хабиров.

По его словам, средства должны быть направлены на социальные нужды и на поддержку экономики.

Он также отметил, что республиканское правительство должно сегодня же представить рабочий проект большой программы в данном направлении.

Радий Хабиров также подчеркнул, что Башкирия, как и вся страна, с послевоенных времен не сталкивалась с таким вызовом.

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