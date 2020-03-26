Уфа, 26 марта 2020, 12:26 — REGNUM Многие социальные проекты будут остановлены в Башкирии из-за коронавируса. Об этом 26 марта сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
По его словам, в настоящее время идет работа по внесению изменений в республиканский бюджет на 2020 и последующие годы. При этом многие социальные проекты, и в первую очередь стройки, будут остановлены.
Глава республики выразил надежду на то, что такая приостановка будет осуществлена на небольшой период времени.
«Мы сейчас готовим резервы для сложных времен», — сообщил Радий Хабиров.
По его словам, средства должны быть направлены на социальные нужды и на поддержку экономики.
Он также отметил, что республиканское правительство должно сегодня же представить рабочий проект большой программы в данном направлении.
Радий Хабиров также подчеркнул, что Башкирия, как и вся страна, с послевоенных времен не сталкивалась с таким вызовом.
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