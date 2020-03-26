Москва, , 12:02 — REGNUM К сожалению, 25 марта стал чёрным днем для российских ВКС — сразу два самолета потеряны, один пилот погиб, второй до сих пор не найден, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый эксперт, авиационный фотограф Алексей Снигиров, комментируя крушение Су-27 над Чёрным морем.

«По имеющейся информации из анонимных источников, потеря Су-27 произошла в ходе боевого вылета с пусками ракет, поэтому можно предположить, что произошла аварийная ситуация с несходом или нештатным подрывом ракет.

Сообщения о том, что получен сигнал аварийного буя, скорее всего, свидетельствует, что летчик успел катапультироваться, но поскольку поиски не дают результата в течение такого длительного времени, к сожалению, надежды найти его живым тают (на Черном море в районах поисков плохая погода и волнение 4−6 баллов).

Потеря тренировочного самолета L-39 произошла при выполнении курсантом четвертого курса КВВАУЛ сложного пилотажного задания в одиночном полете. К сожалению, по информации, поступающей от источников, несмотря на то что пилот успел воспользоваться системой аварийного покидания, спастись ему не удалось.

Более подробную информацию о причинах происшествий, думаю, все кому это необходимо, узнают после окончания расследований, а если Минобороны РФ посчитает нужным поделиться с общественностью, то узнаем и все граждане.

Уверен, что поиски летчика Су-27 будут продолжаться до его нахождения и обломки самолета также будут найдены и подняты», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, над акваторией Чёрного моря в районе Феодосии в Крыму с радаров пропал истребитель Су-27, принадлежащий Военно-космическим силам (ВКС) России.

Читайте также: Российский Су-27 потерпел крушение над Чёрным морем