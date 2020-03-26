Ханты-Мансийск, , 11:56 — REGNUM В Югре отменяется проведение шахматной олимпиады и конгресса FIDE в 2020 году. Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 мероприятия переносятся на 2021 год, сообщает департамент физкультуры и спорта ХМАО.

При этом места их проведения остаются без изменений — Москва и Ханты-Мансийск. Ранее намечалось, что участие в олимпиаде примут шахматисты из 90 стран.

Директор департамента Сергей Артамонов отметил, что при этом спортивный городок для проведения шахматной олимпиады продолжит строиться. Новую инфраструктуру опробуют тестовыми мероприятиями.

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