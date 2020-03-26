Севастополь, , 11:11 — REGNUM Вероятное местоположение лодки, на которой может находиться пилот упавшего в Чёрное море истребителя Су-27, на нескольких десятков километров южнее от предварительно обозначенной зоны поиска лётчика. Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«Утром вертолётом ВМФ установлена предполагаемая точка пребывания резиновой лодки, возможно, с лётчиком. Туда направили морской буксир «Спасатель Демидов» и вертолёт на поиски», — уточнили в Росморречфлоте.

По словам специалистов, сигнал с лодки поступил на нескольких десятков километров южнее от предварительно обозначенной зоны поиска лётчика, ближе к Севастополю.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 25 марта российский самолёт Су-27 пропал с радаров в 50 километрах от Феодосии во время планового полёта.

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