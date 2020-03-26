Село Новая Усмань, Воронежская область, , 11:08 — REGNUM Два человека погибли в результате хлопка в автомастерской в Новоусманском районе Воронежской области, сообщили ИА REGNUM 26 марта в пресс-службе СУ СКР по региону. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Как предварительно установлено, днём 25 марта в помещении бокса автомастерской по улице Ростовская села Новая Усмань Новоусманского района Воронежской области двое мужчина занимались ремонтом грузовых автомобилей.

«В это время, в помещении произошел хлопок неустановленного происхождения и классификации, в результате которого, металлическими фрагментами неустановленного разорвавшегося предмета мужчинам были причинены множественные телесные повреждения», — уточнили в СКР.

В результате полученных травм пострадавшие скончались на месте ЧП.

Проводится расследование, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.