Ростов-на-Дону, , 10:50 — REGNUM В Ростовской области произошли пожары в жилых домах, во время которых погибли три человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 26 марта.

Утром 25 марта в жилом доме на хуторе Россошь Кашарского района произошёл пожар, в котором погибли мужчина и женщина. Причина пожара пока не установлена. Известно, что огонь прошёлся по площади 80 кв. метров.

В ночь на 26 марта в многоквартирном доме на улице Нансена в Ростове-на-Дону во время пожара погиб мужчина. Площадь возгорания составила 25 кв. метров. По предварителным данным, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания электропроводки.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с января по март 2020 года число пожаров увеличилось на 66,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В результате пожаров погибли 55 человек, в том числе один ребёнок, пострадали 38 человек.