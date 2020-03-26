Волжский, Волгоградская область, , 10:41 — REGNUM 63-летнего мужчину госпитализировали после употребления солёной рыбы в больницу города Волжский Волгоградской области. Его не смогли спасти врачи, 26 марта он скончался.

Жителя Дзержинского района Волгограда госпитализировали в инфекционное отделение. Он почувствовал себя плохо после употребления солёной рыбы домашнего приготовления. По словам медиков, ему поставили предварительный диагноз ботулизм.

Аналогичный диагноз 23 марта поставили супружеской паре из посёлка Городище. Мужчина скончался в инфекционной больнице, женщине оказывают медицинскую помощь, сообщает издание «Волгоград онлайн».