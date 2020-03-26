Пенза, , 11:00 — REGNUM Жительница Пензы средства материнского капитала потратила на строительство жилого дома и, не зарегистрировав в нём детей, продала жильё. Полученными деньгами распорядилась по своему усмотрению, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Расходование средств маткапитала указанным способом нарушает права и законные интересы детей.

Прокуратура Ленинского района Пензы направила заявление в суд на женщину, которая должна будет вернуть денежные средства маткапитала в размере 349,8 тыс. рублей. Заявление находится на рассмотрении.

Возврат средств маткапитала в ПФР не лишает в будущем гражданина права воспользоваться ими в установленном законом порядке на цели, предусмотренные действующим законодательством.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жительница Ленинского округа Омска заключила с коммерческой организацией договор целевого займа на приобретение жилья в Павлоградском районе на сумму 400 тыс. рублей. При этом фактически продавец оценил это жильё в 110 тыс. рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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