Калуга, , 11:32 — REGNUM В Калуге женщину 1992 года рождения, больную туберкулёзом, уклоняющуюся от лечения, принудительно доставили в стационар филиала областной клинической туберкулезной больницы в Жуковском районе. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении ФССП России по Калужской области.

В добровольном порядке женщина, проживающая в общежитии и имеющая помимо туберкулёза ряд серьёзных заболеваний — ВИЧ, гепатит и другие, отказывалась исполнять судебное решение и ложиться на лечение в больницу. Для исполнения решения суда и обеспечения безопасности соседей больной приставы выехали по адресу гражданки. Представителям ведомства пришлось провести беседу с женщиной, после которой она согласилась на госпитализацию.

В сопровождении судебных приставов и медиков гражданка была доставлена в медицинское учреждение.

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