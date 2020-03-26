Москва, , 10:37 — REGNUM На территории электроподстанции, расположенной на Хорошевском шоссе в Москве, произошёл взрыв. Об этом 26 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

По данным издания, ЧП случилось в административном здании Ваганьковской подстанции на Хорошевском шоссе. Взрыв произошел в подвальном помещении.

На данный момент все люди, находившиеся в здании эвакуированы.

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