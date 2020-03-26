Гаврилов-Ям, Ярославская область, 26 марта 2020, 10:29 — REGNUM 25 марта в Ярославской области сгорел жилой дом в деревне Поповка Гаврилов-Ямского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении МЧС по Ярославской области.
Как сообщили местные жители, к пожару привел поджог сухой травы. Как написал в социальных сетях житель деревни, депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Соколов, траву регулярно поджигает один из жителей деревни.
В результате пожара никто не пострадал. Огонь уничтожил дом с хозяйственными постройками площадью около 140 квадратных метров.