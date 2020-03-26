Санкт-Петербург, , 10:49 — REGNUM Правоохранительным органам удалось задержать дворецкого, который похитил из тайника дома своего работодателя 150 тыс. долларов США пока того не было дома. Об этом в четверг, 26 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Задержать подозреваемого в краже денежных средств у хозяина частного дома в поселке Песочный удалось 25 марта. 39-летний ранее судимый житель Сертолово, работавший до недавнего времени помощником по дому у потерпевшего предпринимателя, скрывался от следователей на протяжении нескольких дней.

По версии следствия, в период с 15 ноября 2019 года до 21 марта 2020 года, в то время когда хозяин дома находился в длительной заграничной поездке, злоумышленник тайно похитил 150 тыс. долларов США из тайника-сейфа. Ущерб в переводе на национальную валюту составил более 11,7 млн рублей. При это подозреваемый проработал у потерпевшего около пяти лет.

В свою очередь сыщикам подозреваемый пояснил, что похищал денежные средства небольшими партиями в разные дни. Большую часть суммы похитил в феврале 2020 года и к настоящему моменту успел потратить почти всю сумму. Никаких серьезных покупок, кроме ноутбука, не делал. Почти за месяц всю сумму он смог потратить на одежду, рестораны, и на прочие нужды.

«Примечательно, что мужчина после хищения последней партии денег скрылся со своего места проживания в Сертолово, а его сожительница подала в полицию заявление о его безвестном исчезновении», — говорится в сообщении.

По данному факту СО ОМВД России было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, свою вину признал и раскаялся.