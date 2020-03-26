Нефтеюганск, Югра, , 10:24 — REGNUM В Югре завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя главы города Нефтеюганска, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Следствием установлено, что в начале 2019 года замглавы Нефтеюганска, пытаясь скрыть факт отсутствия на рабочем месте без уважительной причины, дважды предоставил подложные листки нетрудоспособности, получив по ним соответствующие выплаты. Ущерб бюджету составил 18 тыс. рублей.

Сейчас его обвиняют по ч. 3 ст. 327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа») и ч. 1 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»).

После окончания следствия, замглавы нефтеюганска был уволен с места работы. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.